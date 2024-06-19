Osmaniyeli çiftçi mısır fiyatlarına itiraz ediyor - Son Dakika
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Yerel

Osmaniyeli çiftçi mısır fiyatlarına itiraz ediyor

Osmaniye'nin Şekerdere köyünde bahçesinde yetiştirdiği süt mısırlarını yol kenarında satan Hülya Bebek, insanların 8 liradan sattığı mısır fiyatına itiraz ettiğini söyledi. Bebek, geçen sene 4 liraydı, bu sene 8 lira olan mısır fiyatına itiraz edenlerin geçen sene ses çıkarmadığını belirtti.

19.06.2024 11:54
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HABER: BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Şekerdere köyünde bahçesinde yetiştirdiği süt mısırları yol kenarında satarak geçimini sağlayan Hülya Bebek, insanların 8 liradan sattığı mısır fiyatına itiraz ettiğini söyledi. Bebek, "Geçen sene 4 liraydı, bu sene 8 lira. İtiraz edenler yoktu geçen sene. Şimdi itiraz ediyorlar" dedi.

Bahçesinde yetiştirdiği mısırları yol kenarında satan Osmaniyeli çiftçi Hülya Bebek zarar etmemek adına geçtğimiz yıl 4 liradan sattığı mısırı bu yıl 8 liradan tezgaha indirdi. Artan maliyetler sebebiyle zam yapan Bebek, yurttaşın 8 liralık mısıra itiraz ettiğini söyledi. Bebek, şunları söyledi:

"Burada mısır satıyorum. Kendi üretimimiz bahçem var bir dönüm, yetiştirip satıyorum. Ama insanlar itiraz ediyor 'pahalı' diyor. Geçen sene 4 liraydı bu sene 8 liraya veriyorum ama insanoğlu itiraz ediyor. 15 tane istiyor, 20 tane istiyor ama ben de veremiyorum çünkü masrafı çok. Gübresi, traktörle sürmesi, sulaması, su parasıyla geliyor akar suyumuz ama. Gübre daha pahalı geçen sene daha uygundu. Mazot daha fazla geçen sene uygundu bu sene daha pahalı. Üretiyorum satıyorum, üretmeyi çok seviyorum, satıyorum burada. Alım gücü mü düştü artık bilemiyorum insanlar mı şey. İşte uygununu istiyorlar ama ben de veremiyorum. Geçen sene 4 liraydı bu sene 8 lira. İtiraz edenler yoktu geçen sene şimdi şuan itiraz ediyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniyeli çiftçi mısır fiyatlarına itiraz ediyor - Son Dakika

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