Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: "Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: "Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor"

30.05.2022 14:40

Osmaniye'de düğün salonu işleten Mikail Sarıgül, “Zamlardan dolayı evlenecek çiftlerimiz evlenmekte, beyaz eşya gruplarında zorlanıyor, bu da bizi çok etkiliyor” dedi. Artan fiyatlar nedeniyle düğün hazırlıklarının geciktiğini belirten Nurgül Şahin ise, "Bir yere gidiyoruz 2 bin lira diyorlar, bir yere gidiyoruz 3 bin lira diyor. Tam bir dengeyi tutturamıyoruz mobilya fiyatlarında, onun için düğünümüzü erteledik" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de düğün salonu işleten Mikail Sarıgül, "Zamlardan dolayı evlenecek çiftlerimiz evlenmekte, beyaz eşya gruplarında zorlanıyor, bu da bizi çok etkiliyor" dedi. Artan fiyatlar nedeniyle düğün hazırlıklarının geciktiğini belirten Nurgül Şahin ise, "Bir yere gidiyoruz 2 bin lira diyorlar, bir yere gidiyoruz 3 bin lira diyor. Tam bir dengeyi tutturamıyoruz mobilya fiyatlarında, onun için düğünümüzü erteledik" dedi

Pandemi yasakları nedeniyle düğün yapamayan çiftler ve işletmeciler, şimdi de artan fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düğün salonu işleten Mikail Sarıgül, "3 yıl virüsten dolayı doğru düzgün bir iş yapamadık. 1 yıldan beri virüs kalktı, zamlardan dolayı evlenecek çiftlerimiz evlenmekte, beyaz eşya gruplarında zorlanıyor, bu da bizi çok etkiliyor" dedi. Sarıgül, şöyle konuştu:

"ZAMLAR HERKESİ ETKİLİYOR"

"Biz 1 yıldan beri salon olarak çiftlerimize ciddi bir zam yapmadık. Çok cüzi bir fiyatta yaptık örneğin yüzde 1-5 arası bir zam yaptık. Yüzde 50'ye varan zamlara karşı zam yapmamış gibiyiz. Bizim burası Çukurova bölgesi olduğu, yani tarım arazisi olduğu için, çiftlerimizin bir kısmı hasılata göre ayarlama yapıyor. O da olumsuz gübre zamları ekim de az olduğu için bu da çiftlerimizi etkiliyor. Memur kesimi ise taksitle, uzun vadeli ödeme yapıyor. Bizim salonun ücretinde sıkıntı yok ama beyaz eşya grubu mobilya grupları olduğu için altın grubu olsun örneğin bunlar da etkiliyor çiftlerimizi."

"DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEDİK"

Düğünlerini bir süre erteleyip sonra yaptıklarını belirten Nurgül Şahin, "Mesela mobilya alıyoruz bir mobilyaya 3 bin lira diyorlar. Biz bir buzdolabı sorduk 13 bin lira diyorlar. O yüzden düğün masrafını bazen karşılayamıyoruz mobilyalar yüzünden. Bir yere gidiyoruz 2 bin lira diyorlar, bir yere gidiyoruz 3 bin lira diyor tam bir dengeyi tutturamıyoruz mobilya fiyatlarında. Onun için düğünümüzü erteledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gelin damat drone görüntüsü

Düğün salonunda oynayanlar

Mikail Sarıgül

Nurgül Şahin

Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor
Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor
Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor
Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor

YORUMLAR
500
Osmaniye'de gözaltına alınan 163 kişiden 9'u tutuklandı Osmaniye'de gözaltına alınan 163 kişiden 9'u tutuklandı Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Pandemi, Düğün, Zam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: 'Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor' - Son Dakika


Son Dakika
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:55:34. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: "Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement