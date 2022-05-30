Osmaniyeli Düğün Salonu İşletmecisi: "Zamlardan Dolayı Evlenecek Çiftlerimiz Zorlanıyor"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de düğün salonu işleten Mikail Sarıgül, "Zamlardan dolayı evlenecek çiftlerimiz evlenmekte, beyaz eşya gruplarında zorlanıyor, bu da bizi çok etkiliyor" dedi. Artan fiyatlar nedeniyle düğün hazırlıklarının geciktiğini belirten Nurgül Şahin ise, "Bir yere gidiyoruz 2 bin lira diyorlar, bir yere gidiyoruz 3 bin lira diyor. Tam bir dengeyi tutturamıyoruz mobilya fiyatlarında, onun için düğünümüzü erteledik" dedi

Pandemi yasakları nedeniyle düğün yapamayan çiftler ve işletmeciler, şimdi de artan fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düğün salonu işleten Mikail Sarıgül, "3 yıl virüsten dolayı doğru düzgün bir iş yapamadık. 1 yıldan beri virüs kalktı, zamlardan dolayı evlenecek çiftlerimiz evlenmekte, beyaz eşya gruplarında zorlanıyor, bu da bizi çok etkiliyor" dedi. Sarıgül, şöyle konuştu:

"ZAMLAR HERKESİ ETKİLİYOR"

"Biz 1 yıldan beri salon olarak çiftlerimize ciddi bir zam yapmadık. Çok cüzi bir fiyatta yaptık örneğin yüzde 1-5 arası bir zam yaptık. Yüzde 50'ye varan zamlara karşı zam yapmamış gibiyiz. Bizim burası Çukurova bölgesi olduğu, yani tarım arazisi olduğu için, çiftlerimizin bir kısmı hasılata göre ayarlama yapıyor. O da olumsuz gübre zamları ekim de az olduğu için bu da çiftlerimizi etkiliyor. Memur kesimi ise taksitle, uzun vadeli ödeme yapıyor. Bizim salonun ücretinde sıkıntı yok ama beyaz eşya grubu mobilya grupları olduğu için altın grubu olsun örneğin bunlar da etkiliyor çiftlerimizi."

"DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEDİK"

Düğünlerini bir süre erteleyip sonra yaptıklarını belirten Nurgül Şahin, "Mesela mobilya alıyoruz bir mobilyaya 3 bin lira diyorlar. Biz bir buzdolabı sorduk 13 bin lira diyorlar. O yüzden düğün masrafını bazen karşılayamıyoruz mobilyalar yüzünden. Bir yere gidiyoruz 2 bin lira diyorlar, bir yere gidiyoruz 3 bin lira diyor tam bir dengeyi tutturamıyoruz mobilya fiyatlarında. Onun için düğünümüzü erteledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gelin damat drone görüntüsü

Düğün salonunda oynayanlar

Mikail Sarıgül

Nurgül Şahin