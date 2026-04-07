Osmaniyeli Mezar Yapım Ustası Zamlar Nedeniyle Henüz Cenazeleri Olmayanların da Sipariş Verdiğini Bildirdi

07.04.2026 13:30
Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'deki mezar yapım ustası Mustafa Saltalı, artan fiyatlar nedeniyle cenazeleri olmadığı halde kendisine sipariş verenler bulunduğunu anlatarak, "Bir emekli geldi, 'Ben ölmeden mezar paramı versem olur mu?' dedi. Şaka yapıyor sandım. 'Fiyatlar hızla artıyor, ben geçen yıl sormuştum birisine 22 bin lira demişti, yine sordum aynı mezarı adam bu sefer de 28 bin lira. Ben ölene kadar belki 50-60 bin lira olur, belki çocuklarım yaptıramaz' diyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uzun yıllardır mezar taşı yapan Mustafa Saltalı, fiyatlardaki artışlar nedeniyle cenazeleri olmayan bazı kişilerin bile mezar taşı siparişi verdiklerini anlattı.

Saltalı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yıllardır bu mesleği yaptığını söyledi. Kendisinden telefonla fiyat alan kişilerin 2-3 hafta sonra geldiğinde kendisine, "Ben seninle görüşmüştüm, bana 15 bin ira demiştin, şimdi 20 bin lira diyorsun. 2-3 haftada fiyat nasıl değişiyor?" dediklerini belirten Saltalı, "2-3 haftayı bırak, akşam yatıyoruz sabah petrole gidiyoruz 10 lira zam gelmiş. Bunları müşterilere anlatmada çok zorlanıyoruz. Müşterilerin bizi bu konuda anlamalarını rica ediyorum" dedi.

Bazı müşterilerin ise yakınları ölmeden sipariş verdiklerini söyleyen Saltalı, şunları kaydetti:

"'Allah günah yazmasın ustam, peşin ödesem olur mu?' diyor. Ben de 'Olur' diyorum. Fiyat değişmez. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Adam yakını ölmeden mezar siparişi veriyor. Sırf zamlardan korunmak için ölmeden mezar siparişi veriyor."

Özellikle emekliler geliyor. Çok zor yaşayan, geçinen insanlar bunlar. Emekli vatandaşlarımıza kesinlikle indirim var. Şehit yakınlarımıza indirim var. Burada parası azdır çoktur diye böyle bir müşteriyi daha geri göndermişliğim yok, onca yıldır bu işi yaparım. Özellikle yaşlı insanlar gelir zaten benim buraya.

Bir emekli geldi, 'Ben ölmeden mezar paramı versem olur mu?' dedi. Şaka yapıyor sandım. Tuhafıma gitti. Adam daha yaşıyor, yaşarken de mezarının parasını komple vermek istiyor. 'Pahalı, fiyatlar hızla artıyor, ben geçen yıl sormuştum birisine 22 bin lira demişti, yine sordum aynı mezarı bu sefer de 28 bin lira. Ben ölene kadar belki 50-60 bin lira olur, belki çocuklarım yaptıramaz' diyor. Yemin ederim böyle diyor. Zaten maaşları yetmiyor."

Mermeri Afyonkarahisar'dan getirttiğini bildiren Saltalı, akaryakıt zamlarını anımsattı ve "1 yıl önce 18-20 bin liraya Afyon'dan getirdiğim nakliyeye daha yeni 44 bin lira verdim" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:39
Trump’ın verdiği süre bugün doluyor: 39 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Trump'ın verdiği süre bugün doluyor: 39 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:27:49. #.0.5#
Advertisement
