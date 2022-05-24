Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler - Son Dakika
Üye Girişi

Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler

24.05.2022 13:39
Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler

Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Ortadoğu ve Osmanlı Mutfağı konusunda uzman Şef Yunus Emre Akkor tarafından Mutfak Sanatları Merkezinde kırma tavuk kebabı, sarımsaklı pilavı ile meze menüsünün hazırlandığı fikir üretme programı, eğitime katılanlar tarafından tam not aldı.

Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Ortadoğu ve Osmanlı Mutfağı konusunda uzman Şef Yunus Emre Akkor tarafından Mutfak Sanatları Merkezinde kırma tavuk kebabı, sarımsaklı pilavı ile meze menüsünün hazırlandığı fikir üretme programı, eğitime katılanlar tarafından tam not aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kente kazandırdığı en önemli değerlerden biri haline gelen Mutfak Sanatları Merkezi, açılışından itibaren gastronomi konusunda ortaya koyduğu geniş görüşlülük ve yaptığı çalışmaların yanı sıra Türkiye ve Dünyaca ünlü şeflerle birlikte gerçekleştirdiği fikir üretme programlarıyla değerini perçinliyor.

MSM Akademi tarafından hafta sonu gerçekleştirilen Ortadoğu ve Osmanlı Mutfağı konusunda uzman şef Yunus Emre Akkor'un eğitmen olarak katıldığı başta Düzce olmak üzere bölge illerinden de yoğun başvurunun yaşandığı program 10 şanslı ismin eğitimi ile tamamlandı.

Sertifikasını alan katılımcılardan Kerim Durkal, Mutfak Sanatları Merkezi çatısı altında harika bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirterek, "Programa sosyal medya üzerinden yapılan gönderilerden ulaştık. Sağ olsunlar bizi çok güzel şekilde ağırladılar. Yunus Emre Akkor şefimizin önderliğinde güzel yemekler, menüler hazırladık. Etkinlik, beklediğimin çok üzerindeydi.

Yöresel olması bizim için daha da önemliydi. Özellikle Osmanlı mutfağından farklı lezzetleri görme, tanıma ve yapma fırsatımız oldu" dedi.

Şanslı isimlerden Dilek Koca ise "Bu program bana eşimin bir sürprizi oldu. Yemekle ilgimi bildiği için programın haberini sosyal medyada görünce benim için yer ayırtmış. Bugün çok eğlenceliydi. Uzun zamandır ders almamıştım, öğreticiydi. Sarımsaklı pilav, yoğurt yatağında pazı yaptık. Yaptığımız yemekler aslında isimlerini bilmeden bir şekilde evlerimizde yaptığımız yemekler. Bundan sonra bende asıl isimleriyle aileme sunacağım" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler
Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler

YORUMLAR
500
Köylerden toplanan ata tohumları huzurevi bahçesine ekildi Köylerden toplanan ata tohumları huzurevi bahçesine ekildi Düzce'de 9 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu Düzce'de 9 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kaynak: İHA

Yunus Emre Akkor, Orta Doğu, Osmanlı, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:23 18 yıllık cinayetin ilk duruşması görüldü! Eski eş: Ruhi'nin arkadaşları bana tecavüz etti
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:32 Çocuğu koruyucu aileye verilen anne sinir krizi geçirdi: Kızımı boru ve prizlerde arıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement