Ertuğrul Gazi\'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey\'in şehadeti anıldı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı'nın ilk şehidi olarak bilinen Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 737'inci yılında Domaniç Karaköy'deki kabri başında törenle anıldı.

Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirten Sarıca, "Bugün, 1287 yılında kazanılan İkizce Zaferi'ni ve Savcı Bey'in şehadet yıldönümünü anmanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, ecdadımızın fedakarlıklarıyla kazanılmış ve bizlere vatan sevgisi ile milli birlik bilinci aşılamıştır. Şehadetinin 737'inci yılında Savcı Bey'i ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, vatanımızın sonsuza dek varlığını yüce Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, "Ben emekli askerim, insanın geçmişi ve tarihi ile bağlarını koparmamasını isteyen biriyim. Tarihimizi ve köklerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir daha ki dönemde bizim de katkılarımızla daha güzel bir tören yaparız" dedi.

Törenin ardından İkizce Alçay Mesire Alanı'nda katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi. - KÜTAHYA