Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey'in şehadeti anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey'in şehadeti anıldı

Ertuğrul Gazi\'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey\'in şehadeti anıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı'nın ilk şehidi olarak bilinen Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 737'inci yılında Domaniç Karaköy'deki kabri başında törenle anıldı.

27.08.2024 11:23  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı'nın ilk şehidi olarak bilinen Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 737'inci yılında Domaniç Karaköy'deki kabri başında törenle anıldı.

Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirten Sarıca, "Bugün, 1287 yılında kazanılan İkizce Zaferi'ni ve Savcı Bey'in şehadet yıldönümünü anmanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, ecdadımızın fedakarlıklarıyla kazanılmış ve bizlere vatan sevgisi ile milli birlik bilinci aşılamıştır. Şehadetinin 737'inci yılında Savcı Bey'i ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, vatanımızın sonsuza dek varlığını yüce Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, "Ben emekli askerim, insanın geçmişi ve tarihi ile bağlarını koparmamasını isteyen biriyim. Tarihimizi ve köklerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir daha ki dönemde bizim de katkılarımızla daha güzel bir tören yaparız" dedi.

Törenin ardından İkizce Alçay Mesire Alanı'nda katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ertuğrul Gazi, Karaköy, Osmanlı, Domaniç, Kültür, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey'in şehadeti anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:41:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey'in şehadeti anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement