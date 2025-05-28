Osmanlı Tıraşıyla Gümüş Madalya

(MALATYA) - Kosova'nın Prizren kentindeki Uluslararası Dünya Kuaförleri Şampiyonası'nda Osmanlı tıraşı ile gümüş madalya kazanan Türkiye Kuaför Milli Takımı'nda yer alan Malatyalı Şener Eroğlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olduğu gibi, 'Vazgeçenler değil, mücadele edenler tarihe geçer'. Bizler çok mücadele ettik ve en sonunda kupamızı alarak ülkemize mutlu bir şekilde döndük" dedi.

Kosova'nın Prizren şehrinde 17-18 Mayıs tarihlerinde Dünya Kuaförler Konfederasyonu (CMC-CAT) tarafından düzenlenen Uluslararası Dünya Kuaförleri Şampiyonası'na Türkiye, EuroCup Kuaför Milli Takımı ile katıldı.

Organizasyonda, Malatyalı kuaför Şener Eroğlu ile İrem Gülüm, Tuncay Özkan, Hakan Albayrak ve Emel Çil'den oluşan Türkiye ekibi, Osmanlı tıraşı temasıyla gümüş madalya kazandı.

Malatyalı kuaför Şener Eroğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Mücadelenin sonucunda hak ettiğimiz bir kupayı aldığımızı düşünüyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olduğu gibi, 'Vazgeçenler değil, mücadele edenler tarihe geçer'. Bizler çok mücadele ettik ve en sonunda kupamızı alarak ülkemizi temsil ettik ve ülkemize mutlu bir şekilde döndük.

Osmanlı tıraşını Kosova'da uyguladık ve bunda da başarılı olduk. Çünkü günümüzde artık her modelden tıraşlar isteniyordu. Bizler de öyle bir figür ve tema uyguladık saçlarda. Bunda da başarılı olduk ve mücadelenin karşılığında. Şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı okuttuk ve bundan da gurur duydum.

Burada da şu anda birçok kanalda Osmanlı dizileri oynuyor. İnsanlar da herhalde etkilenip, bizlere de böyle bir imada bulunmuşlardı. Biz de sahneye bu figürle çıkalım dedik, bu tema ile çıktık ve bunda da başarılı olduk. Çünkü Kosova'da Osmalı devleti bayağı bir etki sürmüştü. Önümüzde 11-13 Ekim'de İngiltere- Londra'da yapılacak Dünya Olimpiyatları Şampiyonası var."