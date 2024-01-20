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Otizm hastası çocuğun uçma hayali gerçekleşti - Son Dakika
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Otizm hastası çocuğun uçma hayali gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, Adana'da yaşayan otizm hastası Batuhan Öğdüm'ün gökyüzünde uçma hayalini gerçekleştirdi. Öğdüm, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında kalkış yapan uçakları uğurladı, F-16 savaş uçağının simülatörünü kullanarak ise ilk uçuş sertifikasını da almaya hak kazandı.

Otizm hastası çocuğun uçma hayali gerçekleşti
20.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:03
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'da yaşayan otizm hastası Batuhan Öğdüm'ün gökyüzünde uçma hayalini gerçekleştirdi. Öğdüm, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında kalkış yapan uçakları uğurladı, F-16 savaş uçağının simülatörünü kullanarak ise ilk uçuş sertifikasını da almaya hak kazandı.

Otizm hastası 9 yaşındaki Batuhan Öğdüm, Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşıyor. Havacılığa ve uzaya merakı olan Öğdüm'ün en büyük hayallerinden biri ise uçmak. Öğdüm'ün annesi Dürdane Öğdüm ise oğlunun hayalini gerçekleştirmek için Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yaşar Güler'e mektup yazdı. Anne Öğdüm, mektupta oğlunun uçuşa merakını ve havacılık sevgisinden bahsetti.

Bakan Yaşar Güler, Anne Öğdüm'ün isteğine kayıtsız kalamayarak Batuhan Öğdüm ile birlikte annesi ve kardeşini Adana'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında misafir etti. Batuhan ve ailesi, burada pilotlar ve komutanlar ile keyifli vakit geçirdi.

Bunun yanı sıra Batuhan, üsten kalkış yapan uçakları uğurladı ve el salladı. Öte yandan, Batuhan ve kardeşi F-16 savaş uçağının simülatörünü kullanarak ilk uçuş sertifikasını da almaya hak kazandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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