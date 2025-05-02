Otizmli Çocuklar için Eğlenceli Etkinlik

Aile Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Aile Yılı" kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Aile Yaşam Merkezi'nde bulunan Çocuk Oyun Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar ve aileleri ağırlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve gönüllü öğrencilerin rehberliğinde, otizmli çocuklar oyun alanının sunduğu imkanlardan doyasıya faydalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Köse ve Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin katıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdiler. - BAYBURT