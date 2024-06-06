Otizmli Nisanur, duygularını müzik ve resimle yansıtıyor - Son Dakika
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Yerel

Otizmli Nisanur, duygularını müzik ve resimle yansıtıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki otizm hastası Nisanur Saratar, müzik eşliğinde yaptığı resimlerle duygularını ifade ediyor ve yeteneklerini sergiliyor. Turgutlu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda eğitim gören Nisanur, renkli kalemlerle çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor. Müzik eşliğinde kent meydanında resim yapan Nisanur, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergi alanında resim sergisi açan Nisanur, resim yaparken mutlu olduğunu belirtti. Özel eğitim öğretmeni Mehmet Süer, Nisanur'un yetenekli bir öğrenci olduğunu ve resimlerle kendi dünyasını anlattığını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ise Nisanur'un yeteneğini desteklediklerini ve ailesini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik etti.

06.06.2024 15:52
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Otizmli Nisanur, duygularını müzik ve resimle yansıtıyor

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki otizm hastası Nisanur Saratar, müzik eşliğinde yaptığı resimlerle hem duygularını anlatıyor hem de yeteneklerini sergiliyor.

Turgutlu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda eğitim öğretim gören otizm hastası Nisanur Saratar, renkli kalemlerle çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor. Özellikle müzik eşliğinde kent meydanında resimler yapan Nisanur'u çevredeki vatandaşlarla da ilgiyle izliyor. Turgutlu ilçesinde bulunan sergi alanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla bir de resim sergisi açan Nisanur Saratar, resim yaparken çok mutlu olduğunu söyledi. Günün büyük bir bölümünü resim yaparak geçiren Nisanur, sergide vatandaşlar için özel çizimler yaptı. Özel eğitim öğretmeni Mehmet Süer Nisanur'un çok yetenekli bir öğrenci olduğunu ve kendi dünyasını resim çizerek anlattığını söyledi.

Nisanur'un sanatının yansıtılması için her türlü desteği verdiklerini belirten Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ise "Nisanur Saratar ilçemizde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokul öğrencimiz. Kendisinin çok özel bir yeteneği var. Öğretmenlerimiz de Nisanur'un bu yeteneğini desteklemek adına büyük çaba sarf ediyorlar. Ben Nisanur'u yüreklendiren ailesini, anne babasını, öğretmenlerini, okul idarecilerini tebrik ediyorum. Evladımızın bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otizmli Nisanur, duygularını müzik ve resimle yansıtıyor - Son Dakika

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