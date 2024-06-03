Otizmli ressam Okan'ın resimleri hayran bırakıyor - Son Dakika
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Yerel

Otizmli ressam Okan'ın resimleri hayran bırakıyor

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Osmaniyeli otizmli ressam Okan Mert Gönül, dedesinin resmini çizmesiyle yeteneğini keşfetti. Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde aldığı eğitimlerle yeteneğini geliştiren Gönül, birçok kişisel sergi açtı ve ressam veya resim öğretmeni olma hayaliyle ilerliyor. Ailesi, Okan'ın resim yapma yeteneğini dedesinin resmini çizdiğinde fark etti ve onu resim kurslarına yönlendirdi. Okan'ın annesi, resim yapmaya başladıktan sonra sosyalleştiğini ve içine kapanık bir çocuktan sosyal bir bireye dönüştüğünü belirtti. Okan Mert Gönül, resim yapmaya olan ilgisini küçük yaşlardan beri taşıdığını ve resim kursları sayesinde yeteneğini geliştirdiğini ifade etti. Gençlik Merkezi'nde görevli bir öğretmen ise Okan'ın ilerleyen zamanlarda Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve üniversiteye hazırlanacağını ve ailesini bu çabalarından dolayı kutladığını söyledi.

03.06.2024 09:46
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Dedesini çizmesiyle yeteneği ortaya çıkan otizmli ressam Okan'ın resimleri hayran bırakıyor

OSMANİYE - Osmaniyeli otizmli ressam Okan Mert Gönül, hayata resim yaparak tutunuyor. Otizmli ressamın yeteneğini ortaya çıkaransa 9 yaşındayken boş kağıda çizdiği dedesinin resmi oldu.

Osmaniye'de yaşayan 14 yaşındaki otizmli Okan Mert Gönül'ün resim çizmeye olan ilgisi 9 yaşında fark edildi. Ailesi tarafından resim yapması için verilen kağıtlara dedesinin resmini çizen Gönül'ün yeteneğini gören ailesi onu resim yapmaya yönlendirdi. Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde açılan resim kurslarında aldığı eğitimlerle yeteneğini geliştiren Gönül, yaptığı resimlerle kendine hayran bırakıyor. Bugüne kadar bir çok kişisel resim sergisi açan Gönül'ün en büyük hayali üniversite okuyup ressam veya resim öğretmeni olmak.

Oğlunun küçüklüğünden beri resime merakının olduğunu ama yeteneğini dedesinin resmini çizdiğinde fark ettiklerini söyleyen anne Zübeyde Gönül, "9 yaşındayken dedesi misafirliğe gelmişti, sıkıldığında resim yapmak için elini kağıt kaleme aldı. O zaman dedesini çizdi ve çok güzel çizmişti. Ondan dolayı biz bu yeteneğini fark edip kurslara gönderdik. Şu an gayet iyi durumda hayal gücü genişliyor daha çok resimle ilgilendikçe sosyalleşmesi de ilerliyor. Önceden çok içine kapanık, utangaç bir çocuktu ama şimdi gayet sosyal, herkesle konuşuyor utanması kalmadı, çekingenliği gitti. İnşallah ilerleyen zamanlarda ressam, resim öğretmeni olmasını isterim. Kendini tek başına idam edecek bir yere gelsin, biz olmadan da yaşayabileceği duruma gelsin" diye konuştu.

Küçük yaştan beri ressam olmak istediğini söyleyen Okan Mert Gönül, "Ben resmi ilk defa 4 yaşındayken gördüm. Ben kendim ressam olmaya çalıştım, mümkün değildi. Her şey kalabalıktı ama şimdi büyüdüm resim kursa gittim. Resim kursunda ayıcıkları çizdim milyonları çizmiştim. Daha sonra Gençlik Merkezi'nin kursuna gittim gölgeleri de yapabiliyorum, çiçeği yaptım, babanın resmini, dedemi, komşunun arabasını, ailemi çizdim" dedi.

Gençlik Merkezi'nde görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Öztürk, "Okan'la çalışmalarımız ilk aşamasına göre çok fazla yol kat ettiklerini bu çalışmasındaki kat ettiği yol bizim için çok önemliydi. Bu yüzden ailesini de kutluyorum. Otizmin gerilemesinde veya duraklamasında yeteneği keşfedilen çocukların bu tür kurslarda çok etkisi olduğunu gözlemledik. Bu yüzden Okan'ın herkese örnek teşkil etmesini istiyoruz. Onu Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve üniversiteye, fakülteye de hazırlayacağız kısmet olursa. Bu konuda gelişimini devam ettirecek ailesini bu çabalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otizmli ressam Okan'ın resimleri hayran bırakıyor - Son Dakika

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