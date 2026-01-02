Otizmli Yarınlara Dokunmak projesi hayata geçirildi - Son Dakika
Otizmli Yarınlara Dokunmak projesi hayata geçirildi

Otizmli Yarınlara Dokunmak projesi hayata geçirildi
02.01.2026 17:24
SUBÜ Sağlıklı ve Analitik Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen 'Otizmli Yarınlara Dokunmak' projesi, otizm farkındalığını artırma amacıyla eğitimden sanata geniş bir etkinlik yelpazesi sundu. Proje, otizme yönelik ön yargıları kırmayı ve kapsayıcı bir toplumu hedefliyor.

SUBÜ Sağlıklı ve Analitik Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES programı çerçevesinde desteklenen 'Otizmli Yarınlara Dokunmak' başlıklı proje ile eğitimden sanata, saha araştırmalarından teknik gezilere kadar geniş bir yelpazede otizm farkındalığı oluşturuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalık oluşturma yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda 15-20 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Otizmli Yarınlara Dokunmak' projesinin açılış programı, SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES 5. Dönem Proje Desteği kapsamında hayata geçirilen proje, otizme yönelik ön yargıları kırmayı ve kapsayıcı bir toplum bilinci oluşturmayı hedefliyor. Projenin yürütücülüğünü üstlenen SUBÜ Sağlıklı ve Analitik Düşünce Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç, öğrencilerin bu süreçte sadece akademik bilgi değil aynı zamanda proje üretme ve topluma katkı sunma noktasında önemli yetkinlikler kazandığını vurguladı. Sarıtunç, projenin temel amacının otizm konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti. Projenin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, otizmli genç sanatçı Ceren Gökçe'nin 'Kalplerimiz Aynı Atıyor, Yarınlarımıza Hep Birlikte Dokunalım' temalı resim sergisi oldu. Sanatçının sevdiği anime karakterlerini canlı renklerle yorumladığı 25 özgün eserden oluşan sergi, katılımcılar tarafından beğeni topladı. Sanatçı Gökçe, eserlerinin üniversite öğrencileriyle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Teori uygulamalı eğitimlerle desteklendi

Hafta boyunca süren etkinlik dizisinde otizm; tıbbi, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla ele alındı. Deneyimlerini paylaşan ODED-DER Başkanı Tolga Gökçe, bir ebeveyn olarak eğitimin dönüştürücü gücüne dikkat çekti. SUBÜ Otizm Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Karakaş, katılımcıların otizmli bireylerin dünyasını anlamalarını sağlayan uygulamalı bir empati parkuru çalışması gerçekleştirdi. Eğitmen Ahmet Keskin 'Otizm Dostu Eğitim', Klinik Psikolog Mavi Çınar 'Psikolojik Yaklaşımlar' ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Öztürk Emiral ise 'Halk Sağlığı ve Otizm' konularında sunumlar yaptı.

Saha çalışmaları ve teknik gezi

Proje, sadece kampüs sınırları içerisinde kalmayarak sahaya ve farklı şehirlere de taşındı. İletişim süreçlerine Hasan Malit'in destek verdiği çalışmada, gerçekleştirilen anket ve röportajlarla proje çıktıları bilimsel bir zemine oturtuldu. Programın final aşamasında ise Eskişehir'e teknik bir gezi düzenlenerek Anadolu Üniversitesi Engelsiz Araştırma Enstitüsü ziyaret edildi. Heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile bir araya gelerek projenin çıktılarını paylaştı.

Güçlü paydaş desteği

Toplumsal duyarlılığa güzel bir örnek teşkil etmeyi hedefleyen projeye kamu ve özel sektörden pek çok kurum destek verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek Belediyesi ve çeşitli yerel işletmelerin katkılarıyla şekillenen 'Otizmli Yarınlara Dokunmak' projesi, kapsayıcı bir toplum hedefi doğrultusunda yürütüldü. - SAKARYA

Son Dakika Yerel Otizmli Yarınlara Dokunmak projesi hayata geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Otizmli Yarınlara Dokunmak projesi hayata geçirildi - Son Dakika
