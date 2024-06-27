Otomobil dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı

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Otomobilin dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile duvarın yıkıldığı olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolu üzeri Bayta ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y.Ç., yönetimindeki 34 KY 1788 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile duvar yıkılırken, kazada sürücü ile yanında bulunan N.Ç., yaralandı. Yaşanabilecek bir faciadan dönülen kazanın ardından yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.