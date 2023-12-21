Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Memur ve emekli zammı kesinleşti gibi! İşte masadaki en güçlü rakam

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. yönetimindeki 02 KV 134 otomobil ile plakası belirlenemeyen M.S yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı M.S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücü M.S.'nin daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlattı.