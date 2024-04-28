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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EEB 392 plakalı otomobil ile 27 ARJ 143 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken otomobil ise duvara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.