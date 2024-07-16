Otomobil minibüse arkadan çarptı: 14 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Otomobil minibüse arkadan çarptı: 14 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin minibüse arkadan çarptığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, süratli şekilde seyreden bir otomobil, aynı yönde seyreden bir minibüse arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü ile minibüsteki yolcular olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.07.2024 20:25
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Otomobil minibüse arkadan çarptı: 14 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin minibüse arkadan çarptığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeni Hastane Kavşağı'ndan Bitez Kavşağı'na doğru süratli şekilde gittiği iddia edilen otel işletmecisi S.D. yönetimindeki 34 DB 621 plakalı otomobil, aynı istikamete giden H.K. idaresindeki 48 BB 7263 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, sağ şeritten sol şeride geçti, otomobil ise gittiği istikametin tersine döndü. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada her iki sürücü ile minibüsteki yolcular olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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