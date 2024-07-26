Otomobilin direğe çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Otomobilin direğe çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı ve yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü, başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırmış ve betonarme direğe çarpmıştır.

26.07.2024 00:27
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Otomobilin direğe çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi yan yolda meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Muhammet D.'nin kullandığı 07 BGU 662 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil Hatipler Yenimahalle kavşağını geçtikten sonra sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpan araç sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Araca çarpmamak için direksiyonu kırmış

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından araç sürücüsü Muhammet D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı yol kenarında ki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yan yolda seyir halindeki otomobil Yenimahalle kavşağına geldiğinde D-400 Karayolundan yan yola girmek için bekleyen araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı sırada yoldan çıkıp betonarme direğe çarptığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otomobilin direğe çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin direğe çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
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