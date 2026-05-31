Otoyolda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün son yolculuğuna uğurlanıyor

(KIRIKKALE) - Ankara- Niğde Otoyolu'nda görev yaptığı sırada otomobil çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığında görevli 37 yaşındaki Yusuf Ergün, görev yaptığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehadet haberinin ulaşmasının ardından Ergün'ün Kırıkkale'deki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Yusuf Ergün için bugün Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı, kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.