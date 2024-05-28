Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları sona erdi

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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Osmaniye'de düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig final etabı müsabakaları sona erdi. Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu.

28.05.2024 13:40  Güncelleme: 13:51
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- Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları sona erdi

OSMANİYE - Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Osmaniye'de düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig final etabı müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu.

2023-2024 Oturarak Voleybol Süper Lig Final müsabakaları Kupa ve Madalya Töreni, Tosyalı Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin 8 şehrinden 10 takımın yer aldığı müsabakalar oynanan final, üçüncülük ve klasman karşılaşmalarıyla son buldu. Büyük heyecanın yaşandığı ve mücadelenin üst seviyede yaşandığı müsabakalarda, Adana Ayyıldız Engelliler SK'nü 3-1 yenen Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye SK şampiyon oldu.

Şampiyon olan Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü, kupa ve madalyalarını Vali Erdinç Yılmaz ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş'dan aldı. Vali Yılmaz müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.

Zonguldak Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı Antrenörü Adem Çelik, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a Osmaniye şehrinin misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları sona erdi
Kaynak: İHA

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