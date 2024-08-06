Oyun parkında ailelerin kavgası kameraya yansıdı

Oyun parkında ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü, o anlar kamerada
BURSA - Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler yer verme tartışması sebebiyle birbirine girdi. Ailelerin kavgası saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, bir alışveriş merkezinin oyuncak bölümünde meydana geldi. 2 yetişkin, çocuklarını oynatmak için sıranın kendisinde olduğunu iddia edip aralarında sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışma kısa süre içinde kavgaya döndü. Güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. 'Sıra bende' kavgası, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
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