Oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 84 yaşındaki Demiray Erül, son yolculuğuna uğurlandı.

Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Çiçek Taksi, Tarzan Rıfkı, Böyle mi Olacaktı, Tatlı Hayat gibi dizi ve filmlerde rol alan 84 yaşındaki Demiray Erül, bir süre önce yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlandı. Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Erül, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Erül, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Erül için bugün Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 84 yaşındaki Demiray Erül, gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

Demiray Erül'ün eşi Mevhibe Erül, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. Mevhibe Erül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. İnsanları hep seviyordu, onu da sevenler burada zaten. Başka söyleyecek sözüm yok, acım büyük" diye konuştu. - MUĞLA