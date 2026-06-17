Oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlanıyor

Genç yaşta hayatını kaybeden ve Kuşadası'nda toprağa verilecek olan oyuncu Ece İrtem'in (35) cenazesi, Kuşadası Hanım Camii'ne getirildi.

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden İrtem'im vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alınmıştı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilecek olan genç oyuncunun cenazesi bugün öğlen Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öğle namazı öncesi genç oyuncunun cenazesi Kervansaray önünden alınarak Hanım Camii'ne getirilip, musalla taşına konuldu. Cenazeye genç oyuncunun ailesi, arkadaşları ve vatandaşların katılması bekleniyor. - AYDIN