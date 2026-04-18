Öz Güven-Sen: "Her zaman üyelerimizin yanındayız"

Öz Güven-Sen Sendikası, "Anayasal bir hak olan sendika üyelik tercihini baskı ve sindirme yöntemleriyle engellemeye çalışanlara karşı sendikamız Öz Güven-Sen her zaman üyelerinin yanındadır" dedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Değerli üyelerimiz; Batman Belediyesi Personel AŞ'de görev yapan özel güvenlik görevlisi siz değerli meslektaşlarımızın bizlere güveniyle uzun yıllardır sendikamız Öz Güven-Sen yetkili sendikadır. Her dönemde olduğu gibi bu yetki döneminde de, işkolu barajını geçemediği için kanunen yetki alamayacak olan bir sendika, üzerinizde baskı oluşturarak sizleri üyelikten istifa ettirmeye ve hak kaybına uğramanıza yol açmaya çalışmaktadır. Sendikamızdan istifa etmezlerse işten çıkarılacakları yahut birimlerinin değiştirileceği yönündeki iddialar kesinlikle asılsızdır. Üyelerimizi baskılarla sindirmeye çalışıp, bizleri sindirebileceğini zanneden bu zihniyete dün olduğu gibi bugün de prim vermeyeceğiz. Anayasal bir hak olan sendika üyelik tercihini baskı ve sindirme yöntemleriyle engellemeye çalışanlara karşı sendikamız Öz Güven-Sen her zaman üyelerinin yanındadır" dedi - BATMAN