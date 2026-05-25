Özbekistan-Türkiye Rektörler Forumu Yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "4. Özbekistan-Türkiye Rektörler Forumu", iki ülkenin yükseköğretim kurumlarını Buhara'da bir araya getirdi. 21-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında Buhara Devlet Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda, küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla yükseköğretimde iş birliği imkanları ele alındı.

Forumda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da yer alarak hem akademik temaslarda bulundu hem de program kapsamında kritik görevler üstlendi. Rektör Hacımüftüoğlu'na Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Baydemir ile Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dağ eşlik etti.

Forum programında; Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Prof. Dr. Kongratbay Avezimbetovich Sharipov, Buhara İli Valisi Botir Komilovich Zaripov yer aldı. Program kapsamında Özbekistan'dan 25 üniversite rektörü, Türkiye'den ise 9 üniversite rektörü forum oturumlarına katılım sağladı. Ayrıca çeşitli üniversitelerden rektör yardımcılarının da yer aldığı forumda, ortak bilimsel çalışmalar, yükseköğretimde iş birliği ve akademik proje geliştirme konuları ele alındı.

Stratejik Oturumda Kritik Rol: Moderatörlük ve Vizyoner Sunum

Program kapsamında düzenlenen eş zamanlı oturumlar içerisinde yer alan "Tıp Eğitimi, Spor ve Pedagojide İnovasyonlar ile Dijital Teknolojiler" başlıklı oturum, Ahmet Hacımüftüoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Aynı oturumda konuşmacı olarak da yer alan Hacımüftüoğlu, tıp eğitiminin dönüşümünde dijitalleşmenin rolüne, simülasyon temelli eğitim modellerinin önemine ve sağlık alanında yapay zeka uygulamalarının sunduğu imkanlara dikkat çekti.

Oturumda; dijital sağlık teknolojileri, halk sağlığı, sağlıklı yaşam ve spor, klinik araştırmalar, üniversite-hastane iş birlikleri ile ilaç ve biyoteknoloji alanında geliştirilebilecek ortak çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye ve Özbekistan'dan alanında yetkin akademisyenlerin katkı sunduğu oturumda, özellikle ortak araştırma altyapılarının kurulması, veri paylaşımı ve çok merkezli klinik çalışmaların artırılması konuları ön plana çıktı. Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sağlık bilimleri alanındaki güçlü akademik birikimi ve araştırma kapasitesiyle uluslararası iş birliklerine önemli katkılar sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Simülasyon Merkezi Dünya Standartlarına Taşınacak

Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmasında Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren simülasyon merkezinin kapsamlı şekilde yenileneceğini ve dünya standartlarında bir yapıya dönüştürüleceğini belirtti. Sağlık eğitiminde uygulamalı öğrenmenin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Hacımüftüoğlu, öğrencilerin son teknolojiyle donatılmış modern bir simülasyon merkezinde eğitim almasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeni teknolojiye sahip simülasyon altyapısıyla birlikte öğrencilerin klinik becerilerini daha güçlü şekilde geliştireceğini vurgulayan Hacımüftüoğlu, ileri teknoloji cihazlarla desteklenecek merkez sayesinde tıp eğitiminde kalite standartlarının daha üst seviyeye taşınacağını kaydetti. Ayrıca kurulacak modern eğitim altyapısının, uluslararası akademik iş birlikleri ve ortak uygulamalı eğitim programları açısından da önemli fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Yapılan 10 Anlaşma ile Uluslararası İş Birliği Ağına Önemli Katkı Sunuldu

Forum süresince gerçekleştirilen ikili görüşmeler kapsamında Atatürk Üniversitesi ile Özbekistan'daki çeşitli yükseköğretim kurumları arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Buhara Devlet Teknik Üniversitesi başta olmak üzere, Türk Devletleri Uluslararası Üniversitesi, Buhara Uluslararası Üniversitesi, Ürgenç Devlet Üniversitesi, Buhara Devlet Pedagoji Enstitüsü, Taşkent Devlet Transport Üniversitesi, Buhara Devlet Üniversitesi, Varşova Uygulamalı Bilimler ve İşletme Üniversitesi Andijan, Buhara İnovatif Eğitim ve Tıp Üniversitesi ile Denov Girişimcilik ve Pedagoji Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşmaları hayata geçirildi.

Söz konusu anlaşmalarla birlikte öğrenci ve akademisyen değişim programlarının artırılması, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve eğitim-öğretim alanında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca Açık ve Uzaktan Öğretim alanında bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik de temaslarda bulunuldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Akademik Birikimimizi Uluslararası Arenaya Taşıyoruz"

Forumun kapanış oturumunda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sağlık, eğitim ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan ortak vizyonun son derece kıymetli olduğunu belirterek, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesinin bilimsel üretime doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Forum kapsamında moderatörlük görevini üstlenen 3 üniversiteden biri olduklarını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, kapanış sunumunda Özbekistan temaslarını değerlendirdi. Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik iş birliği ağını her geçen gün genişlettiğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemizin köklü bilgi birikimini bilim, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarla uluslararası alana taşımaya devam ediyoruz" dedi.

"İlaç ve Biyoteknoloji Alanında Stratejik Bağımsızlık, Bölgesel Ölçekte Ortak Bir Hedef Olarak Ele Alınmalı"

Forumun kapanışını gerçekleştiren Rektör Hacımüftüoğlu, gerçekleştirilen sunumlar ve paylaşımlar doğrultusunda tıp eğitiminin geleceğine ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Tıp eğitiminin artık tek bir kurumun ya da ülkenin sınırları içinde ele alınamayacak kadar kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ortaya koyduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu; simülasyon altyapısının modern tıp eğitiminin temel unsurlarından biri haline geldiğini, dijital yetkinliklerin ise yalnızca teknolojiyi kullanmakla sınırlı kalmayıp onu yönetme ve sorgulama becerisini de kapsadığını vurguladı. Ayrıca halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin eğitim süreçlerinde daha fazla yer bulması gerektiğini belirten Hacımüftüoğlu, ilaç ve biyoteknoloji alanında stratejik bağımsızlığın bölgesel ölçekte ortak bir hedef olarak ele alınmasının önemine dikkat çekti.

"Bilginin Topluma Aktarılması En Önemli Amacımız"

Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitelerin bilgi üretiminin yanı sıra bu bilginin topluma aktarılmasında da kritik bir rol üstlendiğini belirterek, teknoloji transferinin akademinin temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Atatürk Üniversitesi olarak sahip oldukları DAYTAM altyapısı, İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü ve simülasyon merkezleriyle bu sürece aktif katkı sunmaya hazır olduklarını dile getiren Hacımüftüoğlu; Özbekistan'daki üniversiteleri yalnızca iş birliği yapılacak kurumlar olarak değil, aynı zamanda birlikte öğrenilecek paydaşlar olarak gördüklerini belirtti. Konuşmasının sonunda, oturumda ele alınan başlıkların somut iş birliklerine dönüşmesi temennisinde bulunan Hacımüftüoğlu, organizasyona katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek oturumu kapattı.

Buhara'da gerçekleştirilen forum, Türkiye ile Özbekistan arasında yükseköğretim alanındaki iş birliklerinin derinleştirilmesi, ortak projelerin artırılması ve bilimsel etkileşimin güçlendirilmesi açısından önemli çıktılarla tamamlandı. Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bu tür platformlarda aktif rol üstlenmeye ve akademik iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. - ERZURUM