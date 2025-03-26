Özdemir'den Özel'in Boykot Çağrısına Tepki - Son Dakika
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Özdemir'den Özel'in Boykot Çağrısına Tepki

Özdemir\'den Özel\'in Boykot Çağrısına Tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

26.03.2025 10:43
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işletmeleri hedef alan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işletmeleri hedef alan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi. Özdemir, bu çağrıların sadece ekonomiye değil, toplumsal huzura da zarar verdiğini belirterek, "Bu sorumsuz çağrılar, halkımızın emeğiyle büyüyen, istihdam sağlayan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan işletmeleri ideolojik bir kamplaşmaya sürükleme çabasından başka bir şey değildir" dedi. Özdemir açıklamasında, demokrasinin farklı görüşlerin bir arada var olması ve özgür tercih yapma hakkı üzerine kurulu olduğunu hatırlatarak, "Ancak CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrılarıyla meydanları karıştırma çabası yetmezmiş gibi, şimdi de Türkiye'den doğup dünyaya açılan milli markaları hedef göstermesi, siyaset mühendisliğinin en düşündürücü örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı. Milletin bu tür çağrılara prim vermediğini vurgulayan Özdemir, CHP yönetiminin siyaseti ayrıştırma ve çatışma aracı olarak gördüğünü ancak AK Parti olarak üreten ve yatırım yapan herkesin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Özdemir, "Milletimiz, ülkemize değer katan markaları karalama girişimlerini ciddiye almamakta, bu maksatlı söylemleri reddetmektedir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özdemir'den Özel'in Boykot Çağrısına Tepki - Son Dakika

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