Özel Bireyler İçin Spor Salonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özel Bireyler İçin Spor Salonu Açıldı

Özel Bireyler İçin Spor Salonu Açıldı

Niğde'de özel öğrencilere yönelik spor salonu açıldı, toplumsal farkındalık artırılacak.

17.05.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Gönüllüler Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ÜNİDES programı kapsamında yürüttüğü "Engelsiz Adımlar, Sağlıklı Yarınlar" projesiyle, Niğde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki özel öğrencilere yönelik bir spor salonu kazandırdı.

Proje, özel bireylerin fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın proje hibesiyle hayata geçirilen spor salonu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün katkılarıyla özel çocuklar için çeşitli hediyeler ve oyun materyalleriyle donatıldı. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi ise projeye eğitici materyal bağışında bulunarak destek verdi.

Spor salonunun açılış törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, NÖHÜ Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu Hidayet Dikici, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yapılan açıklamada, projenin özel bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyecek önemli bir adım olduğu vurgulandı, Toplumsal Katkı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çilkaya, Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Zehra Betül Yiğenoğlu ve Proje Koordinatörü İbrahim Yürek'e projedeki katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Engelliler Haftası kapsamında hayata geçirilen proje ile özel bireylerin hem fiziksel gelişimlerine hem de toplumsal entegrasyonlarına katkı sağlaması bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Bireyler İçin Spor Salonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Zirvede aile fotoğrafı Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti Zirvede aile fotoğrafı! Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
15:23
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
15:12
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
15:11
Trump’ın 11’inci torunu dünyaya geldi
Trump'ın 11'inci torunu dünyaya geldi
15:03
İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı
İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 13:23:15. #7.11#
SON DAKİKA: Özel Bireyler İçin Spor Salonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.