Özel Bireylere Afet Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Bireylere Afet Eğitimi

Özel Bireylere Afet Eğitimi
03.07.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de AFAD, özel bireylere afet eğitim çantası ve acil durum bilgileri sundu.

Kırşehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) düzenlediği eğitimde özel bireyler, hayatlarında ilk kez afet eğitim çantasını inceleyerek, deprem, sel ve yangın gibi afetlerde yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.

Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21'inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programda Beyazay Kırşehir Şubesi üyelerine deprem, sel ve yangın anında doğru davranış biçimleri ile temel arama kurtarma konularında bilgi verildi. Uygulamalı eğitimde yağmurluk ve şok battaniyesini deneyimleyen özel bireylerin heyecanı kameralara yansıdı. Eğitimde AFAD personeli tarafından afet ve acil durumlarda kullanılacak malzemeler tanıtıldı. Yağmurluğu giyen bir özel bireyin verdiği tepki AFAD personelini de şaşırttı. Etkinlikte özel bireyler, aileleriyle birlikte afet çantasındaki malzemeleri yakından inceleme ve ilk kez kullanma fırsatı buldu.

Eğitime katılan özel bireylerden Yunus Koyuncu, eğitimden memnun kaldığını belirterek, deprem ve yangın anında nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi. Emine Sağlam ise eğitimin verimli geçtiğini ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler edindiğini belirtti.

Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, "AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara destek vermekten memnuniyet duymaktayız. Özel bireyler bu tür eğitimlerle afetlere karşı daha bilinçli hale geliyor. Afet farkındalığının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması gerekir" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Engelliler, Kırşehir, Eğitim, Yaşam, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Bireylere Afet Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:05:45. #7.13#
SON DAKİKA: Özel Bireylere Afet Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.