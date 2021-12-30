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Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi - Son Dakika

Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi

30.12.2021 15:25
Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Palandöken Otizm Derneğince otizmli çocuklara yönelik kahvaltılı eğlence programı düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Palandöken Otizm Derneğince otizmli çocuklara yönelik kahvaltılı eğlence programı düzenlendi.

Mücellidi Konağında düzenlenen programa Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Engin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Serpil Keser, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Gürol, ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Namlı, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gelengül Urvasızoğlu, Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Keser, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerle birlikte engellilere yönelik ortak çalışmalar yapacaklarını belirterek, engellilere kliniği hizmeti vermek için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Keser, engelliler için kayak kursu açtıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte üniversitelerimizle birlikte engellilere yönelik çalışmalar yapacağız. Engellilere yönelik fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Engellilerimize diş kliniği açacağız. Engelliler konusunda bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza ve programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum' 'dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Engin, kadın ve engelli biriminin engellilerin topluma kazandırılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yaptığını belirterek, kurumlararası koordinasyonu önemsediklerini ifade etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Erzurum'a engellilere yönelik kamp kazandırmak için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Engellilere yönelik çalışmaları önemsediklerini belirten Öztürk, "Çocuklarımıza cennet kuşları diyorum ve onları çok seviyorum. Bakanlık olarak her türlü gencin ve ailenin yanındayız. Cumhurbaşkanımız çocukları çok seviyor, cennet kuşlarını çok seviyor. Gençlik ve Spor Bakanımız ve valimiz çocukları çok seviyor. Sizlerin isteği bizim için çok önemli Sayın valimizin desteğiyle engellilere yönelik kampı Erzurum'a kazandıracağız' 'dedi.

Palandöken Otizm Derneği Başkanı Yaşarbaş ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne engellilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yaşarbaş, " Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bizleri Aydın Kuşadası'nda ağırladığı için teşekkür ederim. Demek ki imkanlar verildiğinde, bizim çocuklarımız ve annelerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum' 'dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çelik ise engellilere her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Bizler sizin için varız. Burada enerji ve sinerjiyi gördük. Bizim AK Parti olarak kapımız herkese açık. Her zaman sizin yanınızdayız. Cumhurbaşkanımızın, vekillerimizin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın, il başkanımızın selamlarını iletiyorum, sizinle aynı yolda yürümekten gurur duyuyorum."

Konuşmaların ardından özel çocuklar tarafından, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk'e desteklerinden dolayı plaket verildi.

Program sonunda özel çocuklar Türk Halk Müziği Sanatçısı Metin Kara'nın seslendirdiği eserler eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldu. - ERZURUM

Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi
Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi
Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi

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Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Erzurum, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi - Son Dakika


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