Özel çocuklara özel materyaller - Son Dakika
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Özel çocuklara özel materyaller

03.03.2022 00:57
Özel çocuklara özel materyaller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında gönderilen 'özel materyaller' Erzurum'da öğrenim gören 'özel öğrencilere' ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında gönderilen 'özel materyaller' Erzurum'da öğrenim gören 'özel öğrencilere' ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Şair Nefi Ortaokulunda özel eğitim okulları ve eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya gelerek özel olarak tasarlanan ve üretilen materyallerin öğrencilerle buluşturulması sevincine ortak oldu. Kaygusuz; 2018'de başlatılan "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında Erzurum'a 2019'da 39, 2022'de 17 okula materyal seti gönderildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca özel çocukların hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu sağlayacak nitelikte eşit eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri amacıyla 2018'de başlatılan "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında yedi bölgeye, yedi tır özel eğitim materyali gönderilmişti.

Proje kapsamında hazırlanan ve Erzurum'a gönderilen materyaller, oluşturulan komisyon tarafından teslim alınarak ilgili okullardaki öğrencilere ulaştırılarak kullanılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Özel Çocuklara Özel Materyaller" üretimini gerçekleştirmek amacıyla ilk olarak 2018 yılında bir çalışma başlatılarak hayata geçirildi. Yurt genelinde normal gelişim gösteren öğrencilerin eğitim gördüğü okulların bünyesinde açılan ve özel gereksinimli bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarında eğitim alan özel çocuklar için materyaller üretildi. Bu materyaller; okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi daha birçok alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlandı.

"Öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçleri zenginleştirilecek"

Materyal setleri, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının bünyesinde açılan hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik; otizm, görme ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfları başta olmak üzere özel eğitim okullarına devam eden özel çocuklara ulaştırılıyor. Bu materyaller; kavram, okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi alanlardaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanmış olup bu yolla öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel çocuklara özel materyaller - Son Dakika


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