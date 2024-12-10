Özel Durumda Yaşayan MS Hastası İçin Yeni Köprü Yapıldı - Son Dakika
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Özel Durumda Yaşayan MS Hastası İçin Yeni Köprü Yapıldı

Özel Durumda Yaşayan MS Hastası İçin Yeni Köprü Yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MS hastası Deniz Gün'ün evine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yıkılan köprüyü yenileyerek ailesinin çilelerini sona erdirdi.

10.12.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesinde evine ulaşmakta güçlük çeken MS hastası için dere yatağı üzerine yeni köprü yaptı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan Deniz Gün ve ailesi ulaşım çilelerinin sona erdiğini belirterek, Zeyrek'e teşekkür etti.

Üçpınar Mahallesi'ndeki dere yatağının üzerinde bulunan köprü geçen yıl yoğun yağışlar nedeniyle yıkıldı. MS hastası Deniz Gün evine ulaşımını bu köprü üzerinden sağlıyordu. MS hastası Deniz Gün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'ten köprü yapılmasını istedi. Başkan Zeyrek'in talimatı üzerine Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Gün'ün evine rahat ulaşabilmesi amacıyla dere yatağı üzerine yeni köprü montajını yaptı. Fabrika işçisi olan ve hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan Deniz Gün ve ailesi ulaşım çilelerinin sona erdiğini belirterek, Zeyrek'e teşekkür etti.

Köprü yenilenmeden önce sıkıntılar yaşadıklarını belirten Deniz Gün'ün ağabeyi Özen Gün, "Mahallemizden geçen derenin üstündeki köprü yıkıldı. Ferdi Başkanımız ilgilendi ve sayesinde köprümüz yeniden yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Köprü yenilenmeden önce sıkıntılar yaşıyorduk. Ulaşım zorlaşıyordu, yolumuz çok uzuyordu. Artık sorunumuz çözüldü" dedi.

"Dereden geçmesi zor oluyordu"

Çamur içindeki dereyi geçmeye çalıştıklarını söyleyen anne Sultan Gün, "Dereden geçmesi zor oluyordu. Çamur içinde geçmeye çalışıyorduk. Zahmet çekiyorduk. Mahallenin diğer tarafından evimize geliyorduk. Allah razı olsun Ferdi Başkan'dan" diye konuştu.

"Kendi imkanlarımızla buradan geçmek için merdiven yaptık"

Hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çektiğini ve evine ulaşmakta zorluklar yaşadığını belirten Deniz Gün, "MS ve diyabet hastasıyım. 10 yıldır Üçpınar Mahallesinde oturuyorum. Sel ile deremizin üstündeki köprümüz yıkıldı. Tekrar yapılması için rica ettik. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz. Rahatlıkla yeni yapılan köprüden geçeceğiz inşallah. Köprü yapılmadan önce kendi imkanlarımızla buradan geçmek için merdiven yaptık. Yazın geçebiliyorduk ama kış geldi ve yağışlar olunca buradan geçmek çok zor oluyordu. Ferdi Başkanıma gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Ferdi Başkanım bana iyilik yaptı, unutmayacağım" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Durumda Yaşayan MS Hastası İçin Yeni Köprü Yapıldı - Son Dakika

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