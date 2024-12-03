Özel Eğitim Öğrencilerinden Çömlek Etkinliği - Son Dakika
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Özel Eğitim Öğrencilerinden Çömlek Etkinliği

Özel Eğitim Öğrencilerinden Çömlek Etkinliği

Karaman'da özel eğitim öğrencileri, Dünya Engelliler Günü'nde çömlek yaparak eğlendi.

03.12.2024 12:22
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Karaman'da özel eğitim sınıfı öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen çömlek yapım etkinliğiyle hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirdi.

Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Nihat Aslan İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, resim-iş öğretmeni İbrahim Kerimoğlu ve eşi Cennet Hayit Kerimoğlu'nun katkılarıyla çömlek yapmayı tecrübe etti. Minik elleriyle çömlek yapımını öğrenen öğrenciler, etkinlik sırasında keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren özel eğitim öğretmeni Kemal Önder Demirkollu, etkinliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde okulumuz Cumhuriyet Nihat Aslan İlkokulu Özel Eğitim ve Otizm sınıflarıyla ilgili böyle bir etkinlik planladık. Öğrencilerimiz yaklaşık 1 saattir bu etkinliği birlikte gerçekleştiriyor. Buradaki maksadımız Dünya Engelliler Günü'nün yalnızca senede bir gün kutlanmasından ziyade, engelli bireylerimizin her zaman sosyal projeler içinde yer almasını sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağolsun İbrahim bey ve ekibi, bugün Cumhuriyet Nihat Aslan İlkokulu'nda bizi yalnız bırakmadılar. Hem özel eğitim hem de otizm öğrencilerimize farklı bir yaklaşım sundular. Öğrencilerimizin yüzlerinden de mutlulukları okunuyor. Gerçekten çok mutlu oldular ve bu etkinliği çok sevdiler. Bu etkinlik, hem sosyalleşmeleri hem de el becerilerinin gelişmesi açısından çok etkili oldu. İnşallah, bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz."

Çömlek yapan özel eğitim sınıfı öğrencileri ise etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve eğlendiklerini söylediler. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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