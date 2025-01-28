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Özel Eğitimde Destek Talebi

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Van Özel Eğitim Derneği, ödeneklerin yetersiz olduğunu ve eğitim saatlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

28.01.2025 12:22
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Haber: İshak Kara

(VAN)- Van Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Metin Derin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ayrılan ödeneklerin yetersiz kaldığını belirterek, "Özel eğitim hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için eğitim saatlerinin arttırılması, personel ücretlerinin iyileştirilmesi ve destek eğitim ücretlerinin ekonomik göstergelerle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Van Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Dernek Başkanı Metin Derin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ayrılan ödeneklerin yetersiz kaldığına yönelik açıklama yaptı.

Açıklamaya, Doğu Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yusuf Ertaş, Anadolu Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Nedim Taşkın, Van Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Dernek Başkanı Metin Derin ve dernek üyeleri katıldı.

Derin, şunları söyledi:

"Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 2005 yılı öncesinde yalnızca 35 bin özel gereksinimli bireye hizmet verirken, bugün 81 ilde, 3 bin 294 eğitim kurumu, 57 bin 500 nitelikli uzman personel ile 539 bin özel gereksinimli bireye dünyaya örnek gösterilebilecek bir modelle eğitim hizmeti sunmaktadır. Aldığı eğitimler sayesinde birçok özel gereksinimli birey, akranları ile arasındaki gelişim farkını kapatmış, sosyal çevresinde kabul görmüş, bağımsız yaşam becerileri edinmiş ve mesleki gelişim göstererek hayatın her safhasına daha güçlü katılım sağlamıştır.

Büyük bir mesuliyetle çalışan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmetlerine devam edebilmeleri için aşağıda sıralanan konularda desteğe ihtiyaçları vardır:

Engelli bireylerin destek eğitim saatlerinin artırılması; mevcut durumda 8 saat bireysel, uygun görülen bireylere ise 4 saat grup eğitimi verilmektedir. Özel gereksinimli bireyin yüksek yararı göz önünde bulundurularak eğitim seans sayılarının arttırılması gerekmektedir.

Öğretmen ve personel ücretlerinin iyileştirilmesi; kurumlarımız, en kapsamlı ve en yetkin multidisipliner yapıdaki personel, hizmet donanımı ve yetkinliğe sahiptir. Devlet desteğiyle kurumlarımızda verdiğimiz rehabilitasyon ve destek eğitim hizmetinin daha etkili kılınması ancak personelimizin diğer kurumlarda ve kamuda çalışan meslektaşlarıyla arasındaki ücret farkının giderilmesi ile mümkündür.

Destek eğitim ücret artış oranının bir kritere bağlanması; destek eğitim ücretleri ekonomik göstergeler dikkate alınmadan yapılan iyileştirmelerle yıllar içinde yetersiz kalmıştır. 2006 yılı öncesinde özel eğitim için ödenen ücret asgari ücretle eş değer iken, 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla asgari ücretin dörtte biri seviyesine kadar gerilemiştir. Kira, personel giderleri ve yıllardır ücretsiz sağladığımız öğrenci taşıma (servis) hizmeti gibi maliyetler, mevcut şartlarda sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız talebimiz; öncelikle 0-8 yaş aralığındaki özel gereksinimli evlatlarımız olmak üzere destek eğitim seans sayılarının arttırılması, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her bir özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitim seans ücretinin, KDV hariç olmak üzere net asgari ücretin yüzde 50'si olarak belirlenerek yasal düzenlemenin yapılmasıdır."

Kaynak: ANKA

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