Özel Gereksinimli Bireyler için Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

MHP Erzurum il başkanlığı öncülüğünde İspir Belediyesi ev sahipliğinde "Farklılıklarımızla hayatın içindeyiz" mottosuyla özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle iki günlük etkinlik düzenlendi. Program aileler ve özel gereksinimli bireyler için dolu dolu geçti

Erzurum'un İspir ilçesinde 'Palandöken Otizm Derneği' öğrencilerinden oluşan, 20 otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ve "Farklılıklarımız ile Hayatın İçindeyiz" mottosuyla, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül öncülüğünde, İspir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde iki günlük özel bir program düzenlendi

İspir Korga Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklerde 16 Otizmli, 3 Down Sendromlu ve 2 Bedensel Engelli çocuk ve aileleri ağırlandı.

Engelli bireylerin İletişim Becerileri, Sosyal Becerileri, Duygusal Gelişimleri, Dikkat ve Odaklanma, Motor Gelişimi, Özgüven ve Bağımsızlık Becerilerini pekiştirmeleri hedeflendi.

Etkinliğin ilk gününde özel gereksinimli bireyler Türk bayraklarını kırmızı beyaza boyadı. Ardından uçurtma etkinliği düzenlendi. Özel gereksinimli bireyler kendi yaptıkları uçurtmaları gökyüzüne saldı.

Gün sonunda ise becerileri ve ilgi alanlarına göre enstrüman alan çocuklar ve gençler aileleriyle müzikal etkinliğe katıldı

Etkinliğin ikinci günü ise resim çalışması ile başladı. Özel gereksinimli bireyler hayal güçlerini tuvallere yansıttı. Bir sergi haline getirilen çalışmalar MHP Erzurum il başkanı Adem Yurdagül ve İspir belediye başkanı Ahmet Coşkun tarafından büyük ilgi ile takip edildi.

Çocuklar ve gençler doyasıya eğlenirken aileler de uzman ve akademisyenlerle bir araya geldi

Ankara Gazi Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucuları, Otistik Çocuklar ve Ebeveynleriyle Eve Dayalı Aile Eğitimi Programı Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Emine Gültekin Seylan, 'Kendisine ve Çevresine Zarar Verme Davranışlarının Azaltılmasında İşlevsel İletişim Becerisi Kazandırmanın Etkisi' konulu panelist Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Gökhan Seylan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Meryem Çolak, Uzman Psikolog Melisa Bektaş, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Öğrencileri, çocuklara ve ailelerine profesyonel destek vererek, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin toplumdan uzaklaşmadan normal yaşantılarına devam edebilmeleri adına destek sağladı. Aileler MHP Erzurum il başkanı Adem Yurdagül ve İspir belediye başkanı Ahmet Coşkun'a taleplerini de iletti.

Etkinliği değerlendiren MHP Erzurum il başkanı Adem Yurdagül, "Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Onların mutluluğunun bu dünyadaki en büyük zafere bedel olduğuna inanıyoruz. Bu projede ailelerimiz bizlerle bir araya geldiler, istek ve taleplerini ilettiler. Bir evlatları olarak bu çalışmalara hızlıca baş koyacağımızı ifade ettik. İki gündür burada ciddi aktiviteler yapıldı. Çocuklar ve annelerimiz çok mutlu. Bu güzel programlara herkesin eşlik etmesi noktasında her platformda yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Çünkü kardeşlerimiz ne kadar sosyalleşirlerse o kadar çok gelişirler biz de her zaman yanlarında olacağız" dedi.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ise, "Özel gereksinimli çocuklar toplumun bir parçası; haberdarsak sorumluyuz. İki gün Çocuklarımız ve aileler bir eğitime tabi tutuldular ve hayatın içinde kıymetli bir teneffüs oldu. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin kazanım elde etmesine vesile olduk. bunu yapmaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

2 gün süren etkinlik özel gereksinimli bireylerin takı tasarım çalışması ile son buldu. - ERZURUM