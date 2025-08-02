Özel gereksinimli bireyler protokol ile yeşil sahada buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve protokol mensuplarının yer aldığı takım ile özel gereksinimli bireyler yeşil sahada buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde, Palandöken eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen futbol etkinliğinde, özel gereksinimli bireyler unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe, Vali Mustafa Çiftçi, Baro Başkanı Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve kıymetli protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri ve özel bireyler arasında oynanan maç 4-4 berabere tamamlandı; kazanan ise dostluk oldu.

Vali Mustafa Çiftçi, maç sonrası yaptığı açıklamada: "Bugün anlamlı bir etkinliğe imza attık. Büyükşehir Belediyemiz, Baromuz, Üniversitemiz ve özel gereksinimli bireylerimizle güzel bir futbol maçı gerçekleştirdik. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği '2025 Aile Yılı' kapsamında ailelerimizle birlikte güzel anılar biriktirmemize vesile oldu. Halı saha etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ilki düzenlenen etkinliğinin geleneksel hale getirileceğini belirterek, "Hem çocuklarımıza hem de ailelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Baro Başkanı Mesut Öner ise "Böyle hassas konularda hassasiyetleri ortaya koyma anlamında bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, "Böyle anlamlı bir organizasyonda bir araya gelmemken onur ve gurur verici" dedi.

Özel gereksinimli bireylerin aileleri ise, "Sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Özel çocuklarımıza vakit ayırarak böylesine anlamlı bir organizasyonda bizimle birlikte oldu. Çocuklarımızla maç yaptı onları mutlu etti. Çocuklarımızın yüzünü güldürdü,. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sürekli bizim yanımızda oldu. Allah razı olsun valimizden. Bu tür programların yapılması bu çocukların mutlu edilmesi hepimizi çok mutlu etti" diye konuştular. - ERZURUM