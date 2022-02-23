Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de şehit oldu - Son Dakika
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Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de şehit oldu

23.02.2022 08:52
Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti esnasında şehit oldu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti esnasında şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında gittiği Senegal'de geçirdiği kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Eren'in cenazesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ile Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekanın cennet olsun Hayrettin ağabey. Kahraman bir polis, yiğit bir vatansever, çok güzel bir insandı. Ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi. - ANKARA

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren hayatını kaybetti Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor' Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor'

Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat, Senegal, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de şehit oldu - Son Dakika


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