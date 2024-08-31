Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, doktorlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, doktorlarla bir araya geldi

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, doktorlarla bir araya geldi

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, Hayat Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerde görevli doktorlarla bir araya geldi. Yemek davetine hastane yöneticileri ve hekimler katıldı. Başkan Uzman Dr. Ahmet Özkul, doktorlara başarılar diledi ve yeni hastane projesi hakkında bilgi verdi.

31.08.2024 10:24
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Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, Hayat Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Özel Hayat Hastanesi, Hayat Tıp Merkezi, Özel Ürotaş Hayat Tıp Merkezi ve İstanbul Hayat Şifa Hastanesi'nde görevli doktorlarla bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul tarafından verilen yemek davetine Özel Hayat Hastanesi Başhekimi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar ve hekimler katıldı. Gerçekleştirilen yemekte meslektaşlarıyla bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Uzm.Dr. Ahmet Özkul, görev yapan tüm doktorlara çalışmalarında başarılar diledi.

Hastanenin yarım asra yakındır başarı yolculuğunda doktorların büyük bir özveri ile üstlendikleri göreve dikkat çeken Başkan Uzman Dr. Ahmet Özkul, "1978 yılında çıktığımız bu yolda, yatırımlarımızla ve çalışmalarımızla adı Bursa'yla özdeşleşen köklü bir sağlık kurumu olmayı hedefledik ve bunda da başarılı olduk. Bugüne kadar devamlı söylediğimiz 'Sağlığınız İçin Hayat'tayız' sloganıyla çalışmaya devam edeceğiz" diyerek duygularını dile getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul,Özlüce'de yeni hastane projesi ile ilgili inşaatın başladığını ve 2 yılın sonunda orada da hizmet vermeyi planladıklarını belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, doktorlarla bir araya geldi - Son Dakika

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