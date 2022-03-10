Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Kavak-Cezaevi-Çardak arası, Göreme- Uçhisar, Kozluca-Yuva arası, Bahçeli, Boğaz, İcik, Topaç ve Özyayla köylerinde vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları çalışmalarına devam ediyor.

Cezaevi-Çardak-Kavak arasında yolda kalan Tırlar yine İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. - NEVŞEHİR