Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
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Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

10.03.2022 14:41
Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Kavak-Cezaevi-Çardak arası, Göreme- Uçhisar, Kozluca-Yuva arası, Bahçeli, Boğaz, İcik, Topaç ve Özyayla köylerinde vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları çalışmalarına devam ediyor.

Cezaevi-Çardak-Kavak arasında yolda kalan Tırlar yine İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. - NEVŞEHİR

Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor
Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor
Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor
Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

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Nevşehir İl Özel İdaresi, Nevşehir, Cezaevi, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel İdare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
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