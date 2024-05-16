Özel ihtiyaçlı çocuklar NEVÜ\'de uçurtma şenliğinde eğlendi

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Özel ihtiyaçlı çocuklar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) festival havasında düzenlenen uçurtma şenliğinde doyasıyla eğlendi.

'10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi, Nevşehir Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörlüğü ve Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) iş birliğinde özel ihtiyaçlı öğrenciler için uçurtma şenliği düzenlendi. NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Açık Alan Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinliğe; İstiklal Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneğinde (KEYDER) eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrenciler, NEVÜ akademik-idari personeli ve öğrenciler ile veliler katıldı.

NEVÜ'lü öğrenciler ve katılımcılar eşliğinde uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturan 60 özel ihtiyaçlı öğrenciye, NEVÜ'de eğitim gören 120 gönüllü öğrenci de eşlik etti.

KEYDER Genel Koordinatörü Esmanur Uçarsu yaptığı açıklamada, "Bugün KEYDER olarak, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen uçurtma şenliğindeyiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen uçurtma şenliğini gerçekleştiriyoruz. 60 özel ihtiyaçlı öğrenciye, NEVÜ'de farklı bölümlerde eğitim gören 120 öğrencimiz eşlik ediyor" şeklinde konuştu.

Özel öğrencilere gönüllü olarak rehberlik eden üniversite öğrencileri de yaşadıkları coşkuyu, "Özel öğrencilerle birlikte olmak çok güzel" diye anlattı. - NEVŞEHİR