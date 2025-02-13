Özel Öğrenciler Doğubayazıt\'ta Eğlenceli Gün Geçirdi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde özel öğrenciler gençlik merkezinde konuk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlik merkezinde misafir edildi. Rehabilitasyon merkezinden katılan öğrencilerin yer aldığı etkinlikte, oyunlar oynandı, şarkılar söylendi ve müzik aletleri kullanılarak neşeli vakitler geçirildi. Program boyunca keyif dolu anlar yaşanırken, öğrenciler unutulmaz bir günün tadını çıkardı. - AĞRI