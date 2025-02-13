Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde özel öğrenciler gençlik merkezinde konuk edildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlik merkezinde misafir edildi. Rehabilitasyon merkezinden katılan öğrencilerin yer aldığı etkinlikte, oyunlar oynandı, şarkılar söylendi ve müzik aletleri kullanılarak neşeli vakitler geçirildi. Program boyunca keyif dolu anlar yaşanırken, öğrenciler unutulmaz bir günün tadını çıkardı. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Özel Öğrenciler Doğubayazıt'ta Eğlenceli Gün Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?