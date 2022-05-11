Özel öğrenciler unutulmadı - Son Dakika
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Özel öğrenciler unutulmadı

11.05.2022 10:23
Özel öğrenciler unutulmadı

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, Engelliler Haftası dolayısıyla özel öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, Engelliler Haftası dolayısıyla özel öğrencilerle bir araya geldi.

İzle Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi ve Otizm Spor Kulübünü ziyaret eden heyet, özel öğrencilere ve sporculara çeşitli hediyeler verdi. Özel öğrencilerin aileleriyle sohbet eden Yılmaz ve Öztürk, talep ve önerileri de dinledi. Heyet, hatıra fotoğrafı çektirerek merkezden ayrıldı. - DÜZCE

Özel öğrenciler unutulmadı
Özel öğrenciler unutulmadı

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Rehabilitasyon Merkezi, Engelliler Haftası, Ercan öztürk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel öğrenciler unutulmadı - Son Dakika


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