Özel Öğretmenlere Destek Eylemi - Son Dakika
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Özel Öğretmenlere Destek Eylemi

25.06.2026 10:58
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Eskişehir'de özel öğretmenlere destek için oturma eylemi yapıldı, açlık grevine dikkat çekildi.

(ESKİŞEHİR) - Ankara'da haklarını alabilmek için açlık grevi ve oturma eylemi yapan özel sektör öğretmenlerine Eskişehir Köprübaşı'nda bir saatlik oturma eylemi yapılarak destek verildi.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu ile Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından düzenlenen oturma eylemine Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol ile Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası adına açıklama yapan Özgür Cihan Tıknazoğlu, "Arkadaşlarımız 10 gündür açlık grevinde. Talepleri çok basit, lütuf istemiyoruz biz. Zaten yasada var olan ve kaldırılan taban maaş hakkımızı tekrar istiyoruz. 2007'de Özel Öğretim Kurumları Kanunu'yla budanan güvence haklarımızı tekrar istiyoruz. Bu taleplerle arkadaşlarımız direnişe devam ediyor. Dün sonunda sesimizi duydular ve bir çağrı yaptılar. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan arkadaşlarımızla bir görüşme gerçekleştirdi. Komisyonu toplayacağına dair çeşitli sözler verdi ama bu defa sözler yerine getirilene kadar biz direnişimize devam edeceğiz" dedi.

"SÖZLERİNİZİ TUTMAYA DAVET EDİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Tıknazoğlu, şöyle devam etti:

"Yeri geldiği zaman, sıkıştığı zaman biz özel öğretim kurumları öğretmenlerini yetersizlikle suçluyor. 'Atanamamış yetersiz öğretmenler' diyor ama kendi çocuğunu da özel okullara göndermekten geri durmuyor. Bir sürü bürokratın çocuğu özel okullarda okuyor. Lütfen riyakarlık yapmayın, sözünüzün arkasında durun. Sizleri 400 bin özel öğretim öğretmenine karşı sözlerinizi yerine getirmeye çağırıyoruz. Samimi olmaya çağırıyoruz, sözlerinizi tutmaya çağırıyoruz."

Bugün Türkiye'nin birçok ilinde özel öğretim öğretmenlerini ve mağdur öğretmenleri, mülakat mağduru öğretmenleri desteklemek amacıyla birçok ilde eylem ve etkinlik düzenleniyor. Buradan tekrar bu mücadeleye destek veren, omuz omuza dayanışmaya devam ettiren tüm kurumlara, örgütlere, sendikalara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Öğretmenlere Destek Eylemi - Son Dakika

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