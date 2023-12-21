Sağlık Bakanlığı, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında toplantı düzenledi.

'Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik' kapsamında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. İhsan Ateş Başkanlığındaki çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul katıldı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki tüm sağlık tesislerinde politika, hedef ve düzenlemelere uygun, mevzuat ile belirlenen standartlarda, kaliteli ve hasta beklentileri ile uyumlu çağın gerektirdiği hizmet sunumunu sağlamak, kişi ve toplum sağlığını riske edecek şekilde faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları tespit etmek gerektiğinde adli ve idari yaptırım uygulanmasını sağlayarak kişi ve toplum sağlığını korumak, yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmet verilmesini önlemek hedefleri doğrultusunda sağlık alanındaki denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürüyor.

Bu hedeflere ulaşılmasında; etkin bir denetim sisteminin kurulması, denetim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, yaptırımlarda standart ve hakkaniyet sağlanması için gerekli olan güçlü bir denetim mevzuatı alt yapısının oluşturulması amacıyla hazırlanan 'Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik' 17.11.2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanan 'Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik' kapsamında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. İhsan Ateş başkanlığında çevrimiçi olarak toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Sevil Serin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Osman Gültekin Bayraktar, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi çalışanları katılım sağladı. - AYDIN