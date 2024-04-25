Özel Sporcu Erdem Günay Atacan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özel Sporcu Erdem Günay Atacan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı Ziyaret Etti

Özel Sporcu Erdem Günay Atacan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay\'ı Ziyaret Etti

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda başarı elde eden Erdem Günay Atacan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti. Atacan, şampiyonada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

25.04.2024 09:12  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Erdem Günay Atacan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti.

11-13 Aralık 2023 tarihlerinde, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Erdem Günay Atacan, şampiyonadan başarılarla döndü. Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama kategorisinde birinci, 100 metre kelebek kategorisinde ikinci ve 100 metre serbest stilde üçüncü olan ve 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Didimli Atacan, Antrenörü Ali Turan ile Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret etti. Özel sporcu Erdem Günay Atacan'ın şampiyonluk sevincini paylaşan ve başarılarından dolayı tebrik eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sporcuya her konuda destek olacaklarını belirtti.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediyemizde, sporcu Erdem Günay Atacan ve değerli antrenörü Ali Turan'ı misafir ettik. 11-13 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönen hemşehrilimiz Erdem Günay Atacan'ı başarılarından dolayı kutluyor, daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hatice Gençay, Antalya, Türkiye, Hatice, Didim, Gümüş, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Sporcu Erdem Günay Atacan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:26:33. #1.13#
SON DAKİKA: Özel Sporcu Erdem Günay Atacan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement