Özel Sporcular Madalyalarıyla Kaymakamı Ziyaret Etti

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Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yüzme eğitimi alan özel sporcular madalyalarıyla Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Mayıs ayı sonunda Kayseri'de düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda aldıkları Türkiye şampiyonlukları ile hemşehrilerini gururlandıran özel sporcular antrenörleri ile birlikte Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin bilgi veren yüzme antrenörü Soner Çetin yaptığı açıklamada, "Sporcularımız, 28-29 mayıs tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen Özel sporcular yüzme Türkiye şampiyonasında, 9 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü kazanarak toplamda 15 Türkiye şampiyonluğu ile yarışları tamamlamışlardır. Ayrıca özel sporcularımız Ecrin Doğan ve Melih Yıldırım Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Milli Takım seçme barajlarını aşarak düzenlenecek olan Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandılar" dedi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Çetin, "Bu başarıyı yakalamamızda özellikle tüm süreçte sporcularımızı takip ederek bizi yüreklendiren Kaymakamımız Kenan Aktaş'a, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Halk Eğitim Müdürümüz İsmail Yurt'a ve çalışmalarda bizden desteğini esirgemeyen Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Murat Sözgen'e ve tüm havuz personellerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bir başarı sadece antrenörün başarısıyla değil kolektif çalışmayla geliyor. Devletimizin bu özel öğrencilere olan yaklaşımı bizi çalışmalarımızda bir kat daha yüreklendiriyor" diye konuştu.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş da özel sporculara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA