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Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri gaziler ile buluştu - Son Dakika

Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri gaziler ile buluştu

17.02.2022 13:15
Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri gaziler ile buluştu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ve Özel Tekden Ortaokulu tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü' kapsamında, gaziler öğrencilerle buluştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ve Özel Tekden Ortaokulu tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü' kapsamında, gaziler öğrencilerle buluştu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, "Bugün gazilerimizi okulumuzda misafir ettik. Vatan sevgisi kapsamında şehit ve gazi derneğimizle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Kartal Şehitliği'ni ziyaret ederek oradaki şehitlerimize de dualar ettik" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da şehitlik ve gazilik konusunda öğrencileri bilgilendirerek, "Biz gaziler olarak al bayrağımızın dalgalanması için her zaman canımızı vermeye hazırız. Yeter ki sizler vatanımız için çalışın, üretin ülkemizi yüksek medeniyetler seviyesine çıkarın, derslerinize iyi çalışın. Vatanımıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri gaziler ile buluştu

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Türkiye, Kayseri, Vatan, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri gaziler ile buluştu - Son Dakika


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