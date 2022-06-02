Özen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Özen son yolculuğuna uğurlandı

02.06.2022 15:22
Özen son yolculuğuna uğurlandı

2011-2013 yılları arasında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Mehmet Metin Özen son yolculuğuna uğurlandı.

2011-2013 yılları arasında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Mehmet Metin Özen son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Mehmet Metin Özen, İncesu Karamustafa Paşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, TFF Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Özen'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Özen son yolculuğuna uğurlandı
Özen son yolculuğuna uğurlandı
Özen son yolculuğuna uğurlandı
Özen son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Metin, gençlik, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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