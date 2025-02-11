Özgecan Aslan 10. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özgecan Aslan 10. Yılında Anıldı

Özgecan Aslan 10. Yılında Anıldı

Özgecan Aslan, 10. ölüm yıl dönümünde ailesi ve yakınları tarafından mezarı başında anıldı.

11.02.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 10'uncu yılında da unutulmadı. Özgecan Aslan, Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve yakınları, Özgecan'ın Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığındaki kabrine gelerek, çiçek bırakıp dua etti. Anne Songül Aslan, kızının kabrine çiçek koyduktan sonra mezar taşını öptü, bir süre Kur'an-ı Kerim okudu.

Acıları 10 yıldır dinmedi

Aslan ailesi, 10'uncu ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan'ı mezarı başında andı. Mezarda kızları için Kur'an-ı Kerim okutan anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan, duygulu anlar yaşadı. Aslan çifti, zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, yakınları ve vatandaşlar Özgecan'ın mezarı başında dua etti.

"Artık sevgi olsun, barış olsun, adalet olsun"

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özge'min ebediyete gitmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Ama gözleri kör, kulakları sağır olanlar maalesef duymuyorlar" dedi. Son aylarda Türkiye gündemini oldukça yoğun şekilde işgal eden Narin cinayetine değinen baba Aslan, "Kadınların, kızların uğradığı şiddet maalesef bitmiyor. Biz 10. yılda sevgi istiyoruz. Artık sevgi olsun, barış olsun, adalet olsun. Kadınlar katledilmesin. Kadın olmazsa kainatta hiçbir şeyin anlamı olmaz" ifadesini kullandı.

"10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek"

Anne Songül Aslan da kızının vefatının üzerinden 10 yıl geçtiğini ifade ederek, "10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek. Halen kadınlarımız katlediliyor, öldürülüyor. Hak, hukuk adalet istiyoruz. Özge'mden sonra 5 bin kadın öldürüldü, halen öldürülüyor. Kız çocuklarımız öldürülüyor, erkek çocuklarımız aynı şekilde. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Artık başka kadınların canları yanmasın" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Özgecan Aslan, 3-sayfa, mersin, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özgecan Aslan 10. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:33:01. #1.12#
SON DAKİKA: Özgecan Aslan 10. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.