Özgür Özel'den TESK'e Ziyaret: Esnaf Sorunları Ele Alındı

CHP Başkanı Özel'den TESK ziyareti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, TESK'i ziyaret etti. Ziyarette esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında konuşan Özel ve Palandöken'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Özel ve Palandöken görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Sorunları birlikte çözeceğiz"

Özgür Özel'e Manisa Belediye Başkanı için başsağlığı dileyen TESK Başkanı Palandöken, "Hemen ayağın tozuyla konfederasyonumuzu ziyarete geldi. Bize onur verdi. İnşallah ki sorunları birlikte çözeceğiz. Esnaf ve sanatkarın çözülmesi gereken sorunların gecikmemesinde de özen gösterecekler" ifadelerini kullandı.

"İşçi 7 bin 200 günde emekli olurken esnaf 9 bin gün çalışmak zorunda"

İşçilerin prim ödemesi ve emeklilik konularına değinen CHP Genel Başkanı Özel, "Bir işçi 7 bin 200 günde emekli olurken esnaf 9 bin gün çalışmak zorunda. 9 bin gün çalışmak ve emekli olmak demek 7 bin 200 gün varken 6 yıl daha hem prim ödemek hem maaş alamamak demek. Prim ödemek basit bir şey değil. Esnafın her ay cebinden 8 bin lira çıkıyor. Son seçimlerde biz bunu dile getirirken Erdoğan da bu meselenin çözüleceğinin sözünü vermişti. Şimdiye kadar bu 7 bin 200 güne indirilmediği için her esnaf 6 yıl daha en az 8 bin lira cebinden ödemek zorunda ve en düşük emekli maaşı bile alacak olsa 14 bin 500 lira alacağı paradan yoksun kalmak durumunda kalıyor" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Özel, Palandöken'in elini sıkarak tüm esnafın elini sıktığını belirtti.