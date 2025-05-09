Özgür Özel'in İTO Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özgür Özel'in İTO Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret ederek iş dünyasıyla görüş alışverişinde bulundu.

09.05.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İTO'yu ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İTO ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti. Özel ve beraberindekileri, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleri kapıda karşıladı. İki heyet yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı olan görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti.

Ziyaretle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük ikinci odasını ziyaret ettik. 800 bin üyesi olan ve Ahi Evran geleneğini sürdüren iyi ahlakı, dürüst ticareti ve alnının teriyle geçinmeyi, kazanmayı, kazanırken paylaşmayı, istihdam oluşturmayı, ülkesine, milletine katkı sağlamayı şiar edinmiş esnaflarımızın ve Türkiye ekonomisini sırtında taşıyan, görünmez kahraman KOBİ'lerimizin, meslek örgütünün bugün konuğu olduk. Dünyanın en gözde metropollerinden biri, hatta içinden deniz geçen, bir şehir, dünyadaki prestijli en şehirlerdendir" diye konuştu.

Meslek odasının tarihine dikkat çeken Özel, "İçinden deniz geçen bir şehrin, 3 imparatorluğa başkentlik etmiş, her santimetresinde tarih olan bir şehrin ticaretini yapanların meslek odasını ziyaret ettik. Hem ortak geleceğimize yönelik umutlarımızı, hem bugün yaşadığımız sürece yönelik değerlendirmelerimizi, sıkıntılarımızı, çözüm önerilerimizi konuştuk. CHP, milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde. Bu çalışma içinde 81 ilde bütün çalışmalar bitip toplandı. Artık meslek örgütleri boyutunda sendikaların, genel merkezleri, konfederasyonları, sivil toplum örgütleri boyutunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda bu ziyaretin yapılması elzemdi. Ben bu heyete başkanlık etmek istedim. Çok verimli ve geleceğe dönük olarak çalışma umutlarımızı anlattık. Her iki kurumun da ortak sorunları tespit etmedeki, sorunların çözümünde ortaklaştığı çözüm önerileri noktasında da konuşabileceği çok fazla konu olduğunu teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı kınadı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, "Bugün sizi burada karşılamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İstanbul'la ilgili iş dünyasının beklentilerini, taleplerini ve iş süreçlerine bakışını paylaşma imkanı bulduk. Sizin de konuyla ilgili değerlendirmelerinizi aldığımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki sizle ve ekibinizle tekrar İstanbul iş dünyasının görüşlerini paylaşma ve bununla ilgili beraber çözümler üretme konusunda çalışma yapma imkanı bulacağız. Özellikle Sırrı Süreyya Önder Bey'e rahmet diliyorum. Cenaze çıkışında değerli genel başkanımıza yapılan saldırıyı da telin ediyorum, geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

(DH-RU-BA-Y)

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Türkiye, Ekonomi, Yerel, İto, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özgür Özel'in İTO Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in İTO Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.