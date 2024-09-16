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Özgür Özel, Mardin'de nikah şahidi oldu

MARDİN - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de eski CHP İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan'ın oğlunun nikah şahidi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de eski CHP İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan'ın oğlu Azad Kılıçaslan ve Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Düğünde konuşan Özel, "Mehmet Kılıçaslan, benim milletvekili olduğum günden 2 sene öncesine kadar il başkanlığı görevimizi başarıyla yürütmüş ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını hiç yerde bırakmamıştır. Partimizi burada en iyi şekilde temsil etmiş bir yol arkadaşımız, siyaset arkadaşımız ve hususi yaşamda büyüğümüzdür. İl Başkanımız Mahmut Duyan ile birlikte davetiyeyi getirdiklerinde çok sıkışık bir programımız vardı. Bugün Antalya, yarın sabah Balıkesir Susurluk ama dedim ki bize bu düğüne gitmek düşer. Burada Nurhan ile Azad kardeşimin nikah şahitliğini yapmak benim için büyük bir gurur. Her ikisi de benim biricik kızım gibi iyi iki genç avukat. Azad aynı zamanda şu anda sekreterimiz. Babasının bıraktığı yerden devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu salondaki partimize, şahsıma ve milletvekillerimize gösterilen ilgiden görüyorum ki artık Mardinliler sadece bize selam değil oy da verecekler" diyen Özel, "Değerli gençlerimiz el ele tutuştular. Bir köprü kuruldu iki aile arasında. Hiç kötü günleri olmasın ve hep güzel günlerinin olmasını diliyorum. Biz de onlardan iyi haberler alalım. Azad ekonomik şartları bahane göstererek bir ricada bulundu. 'Çocuk sayısına karışmayın, hayat şartları çok ağır' dedi. İkisinin istediği zaman istediği kadar evlatları olsun. Hiç şüphe yok o evlatlar ülkemize, partimize de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır evlatlar olacaktır. Ben bu aile cüzdanına bizim partimizin genel kabulü üzerine her ne kadar Mehmet Kılıçarslan'ı kıramasam da Azad onun ve bizim kıymetlimiz olsa da Nurhan kardeşime teslim ediyorum. Bu cüzdanı Nurhan saklayacak, ona emanet ediyorum. Nurhan'ı da Azad'a emanet ediyorum. Allah mesut etsin" dedi.