CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel: "Ekrem başkanın savunma hakkı engellenir durumda"

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü duruşmalarını takip etmek üzere Silivri'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Ekrem başkanın son savunmayı da yapması gerektiği düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda. Savunmadan korkan bir iddia makamı varsa o iftira makamına dönüşmüş demektir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarını takip etmek üzere Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Ekrem başkanın bugün 3 duruşması birden var. 3 ayrı salonda savunma yapması gerekiyor. Uzun süredir İBB davasındaki savunması gündemdeydi. Ancak mahkeme başkanın geçen hafta sanki bir yerden bir düğmeye basılmış gibi biz bu duruşmayı 9 Temmuz günü her türlü diyerek oluşturduğu fili durum savunma hakkının kısıtlanması anlamına geliyor. Bir buçuk yıldır yandaş televizyonların iddianamede dahi yer alamayan çeşitli iftiraları iddianame ile ilgili çarpıtmalar, iddianamenin içinde bulunan bazı iddialara yönelik olarak Ekrem başkanın vereceği cevaplar sınırsız savunma hakkını gerektiriyor. Bu aylar sürecek bir savunma değil, birkaç gün sürecek bir savunma doğal olarak. Şunda birkaç gün süren savunmalar bugün dinlendi. Ancak ne hikmetse ayın 9'u akşam üstü ben bu davayı bitireceğim demesiyle hakimin kalan kişilerde düşünüldüğünde Ekrem başkanın son savunmayı da yapması gerektiği düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda. O yüzden biz önümüzdeki çarşamba, perşembe belki cuma günü burada olacakken, bugünkü diploma davası ve casusluk davası diye anılan iki davayı takip etmek o davalardaki savunmalarında yanında olmak üzere buradayız. Ancak Ekrem başkanı haksız yere yargılayanlar, yaftalayanlar iftiralarla hem ona hem bütün arkadaşlarımıza iftira edenler şimdi söz savunmaya gelince kısıtlamaya gidiyorlar bunu tarih önünde not ediyoruz. Savunmadan korkan bir iddia makamı varsa o iftira makamına dönüşmüş demektir" dedi. - İSTANBUL